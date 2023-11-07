Он объяснил свою позицию в этом вопросе.

В сети появилось видео, как шоумен Анатолий Анатолич проводит мероприятие в США на русском языке. Роликом поделился портал "Музвар".

Сообщается, что журналисты издания обратились к Анатоличу за комментарием. Он подтвердил, что проводил мероприятия в США в рамках Big Money Forum.

По его словам, ивент был полностью благотворительным, все средства шли в UNITED24.

Однако, что касается языкового вопроса, Анатолич сказал, что вел мероприятие на украинском и английском. При этом, по просьбе организаторов, дублировал все на русском, так как в зале были казахи, молдаване, беларусы, латыши и эстонцы и даже, возможно, россияне, которые ныне американцы.

"Каждому из гостей в начале ивента было озвучено, что билет - это уже автоматический донат на дроны для уничтожения русского оккупанта – и я это озвучивал не для украинцев на русском языке, в частности. Если вы здесь "включаете режим Фарион", то вам не ко мне", - сказал Анатолич.

Напомним, ранее языковед Ирина Фарион оскандалилась заявлением относительно того, что не может называть украинских военных украинцами, если они разговаривают на русском языке. На такие слова резко отреагировали военные и звезды. В том числе, Павел Алдошин, который с начала полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Он посоветовал Фарион закрыть рот.

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