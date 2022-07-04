Когда-то певицы дружили, но одна ссора разрушила их хорошие отношения.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что много лет назад дружила с российской звездой Полиной Гагариной, которая сейчас активно поддерживает преступный режим Кремля. Певицы были достаточно близкими. Более того, Гагарина приезжала к Приходько в Киев и даже жила у нее дома.

Но одна ссора навсегда разрушила их теплые отношения.

"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы делали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, ночевала у меня дома. Я ее поддерживала, хотя тогда была намного выше нее по музыкальным достижениям. А вот когда она подписала контракт с Константином Меладзе... У меня был концерт и Полина согласилась петь "на разогреве". И она мне звонит и говорит: "Сними афишу, я выступать не буду". На мой вопрос "Почему?" она ответила, что теперь работает с Костей, а мы с ним больше нет. "Я не хочу быть с тобой связана" - вот так сказала она", - сказала Приходько в интервью "МУЗВАР".

И вспомнив о том, как Гагарина выступила на концерте в московских Лужниках в марте 2022, добавила: "Какой мр*зью была – такой и осталась".

Напомним, ранее Приходько жестко "проехалась" по Лободе и даже Потапу.

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