Певица не сдерживала себя в выражениях.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что думает о своих коллегах, которые выступали в России, а после начала полномасштабной войны быстро "переобулись".

Относительно изменения позиции тех артистов, которые после 2014 года выступали на территории России, в частности Светланы Лободы, которая поддержав Украину заявила, что отстроит за свой счет один из разрушенных детсадов в Ирпене, Приходько подчеркнула, что для нее это выглядит как откуп от грехов.

"Как бы это обидно не звучало из моих уст, но для меня это просто покупка Украины и откуп от собственных грехов, которые у тебя были во время вторжение в Украину. Но ни один из них, кто выступал в Московии с 2014 года, ни один не говорит "Извините меня, украинцы. Простите мне за то, что я была слепа, глуха, нема, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою... Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене творится? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего? На корпоративах на птицефабрике петь или на день России? И как ты проследишь это финансирование?",- сказала Приходько в интервью "МУЗВАР".

Также Приходько называет действия продюсера Юрия Бардаша, который сравнивает украинские слоганы с нацисткой Германией и его другие высказывания – сидением на двух стульях. И добавляет: такие люди будут смотреть, в какую сторону идет победа. К ним Анастасия отнесла много певиц из Украины: Ани Лорак, MARUV, Анну Седокову, Елку и других. Также в своих соцсетях Приходько сравнила с Бардашем и рэпера Потапа. Говорит, что даже рядом с ним стоять не желает.

"Потап сделал ход конем и говорит, что "никогда не приедем в Россию, нам не надо наград". А когда я об этом говорила – он ходил и очень обидно говорил обо мне за спиной. Он ляпал это среди тех людей, которые со мной общаются. Потому, что я из тех артистов, которые общаются с администраторами, с костюмерами, людьми, которые мне помогают... И среди таких людей он имел неосторожность рассказывать про меня, что я с ума сошла. И я когда увидела его сообщение, меня это взбесило. Что же тебе мешало тогда поддержать меня?" - прокомментировала Анастасия.

Напомним, ранее певица Настя Приходько назвала Потапа "редким г*вном".

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