Актриса рассказала о проблемах со здоровьем.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару, в котором сыграла роль гинеколога Елены Руденко, пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка отметила, что ей нужна операция и рассказала о ней.

В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" знаменитость поделилась, что она буквально не может дышать левой частью носа. Из-за прохлады и сухого воздуха ситуация ухудшилась и Анастасия не может ничего делать без назальных капель. Следовательно, помочь в этом может хирургическое вмешательство. Звезда уже была на консультации у врача, который посоветовал ей делать операцию весной, когда будет тепло.

"Все же ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я прекращаю дышать. Все больше я зависима от капель для носа. Это меня очень беспокоит. Я была на консультации у врача, мне сказали, что лучше делать такого рода операцию уже в теплый сезон. Я жду весны и буду лечиться", - отметила Цымбалару.

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Проблемы с дыханием у артистки возникли из-за гайморита. Болезнь не прошла бесследно и вызвала другие осложнения. Анастасия начала плохо слышать. Знаменитость надеется, что после операции эти проблемы решатся и она сможет забыть, в частности, о каплях.

"Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. Это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", - добавила актриса.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару ответила на слухи об отношениях с Яновичем. В сети ходили слухи, что ведущий и блогер является избранником актрисы.

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