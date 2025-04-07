Актриса поделилась, как готовится к новой роли и почему называет себя "занудой".

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, известная по сериалам "Женский доктор", "Папик 2", "Разница в возрасте", рассказала о своей фанатичной подготовке к съемкам в новых проектах. Артистка идет на жертвы ради качественной подготовки и объяснила, почему наносит себе вред во время этого процесса.

В интервью для сайта 1plus1 знаменитость поделилась, что у нее есть свой ритуал, который помогает ей лучше вжиться в ту или иную роль на экране. Звезда не скрывает, что она довольно "занудная" в этом процессе и объяснила почему. Дело в том, что она, когда получает новую роль в кино, начинает от руки переписывать сценарий картины.

Часто сценарии в сериалах довольно большие. Поэтому артистка, переписывая печатный вариант, натирает руки до мозолей. Однако Цымбалару говорит, что, несмотря на боль, продолжает это делать, поскольку так она лучше запоминает текст.

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"В плане подготовки я очень занудная. Мне нужно все вычитать и выписать от руки. Я так лучше все запоминаю. Иногда это очень смешная картина, потому что объемы, например, 16 серий - не одна сотня листов, а я выписывая все от руки, зарабатываю себе кровяные мозоли, которые потом обматываю бинтами и продолжаю писать", - поделилась Анастасия.

Так же она готовилась и к роли в картине "Материнский инстинкт", где сыграла гинеколога Наталью Зарецкую. По ее словам, каждый раз она выписывает вопросы к режиссерам, готовясь к съемкам. Таким образом, как в шутку отмечает звезда, она всегда на съемочных площадках в компании своих блокнотов с вопросами и переписанными сценариями.

"Обязательно выписываю вопросы к каждой сцене, чтобы потом обсудить с режиссером, разбираю каждую сцену по смыслу и действию, разделяю сцены по значению и эмоциональному наполнению. Поэтому, кстати, на съемочной площадке меня всегда можно увидеть в компании своих блокнотов, где хранятся все записи. Блокноты из сериала "Материнский инстинкт" у меня до сих пор. Когда скучаешь по своей любимой роли, приятно поностальгировать, перелистывая их", - добавила актриса.

Премьера украинского сериала "Материнский инстинкт" состоится уже 7 апреля в 20:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару призналась, что ей нужна операция. Знаменитость поделилась, что она буквально не может дышать левой частью носа. Помочь в этой проблеме может лишь хирургическое вмешательство.

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