Анастасия также рассказала, каким должен быть ее будущий избранник.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая известна по сериалу "Женский доктор", заговорила о личной жизни.

Не секрет, что в прошлом году она рассталась с актером Григорием Баклановым после 10 лет отношений. Затем, по словам актрисы, у нее был новый роман, который уже завершился. Сейчас у Анастасии очень плотный рабочий график, поэтому, признается, нет времени ходить на новые свидания.

"У меня не так много времени, чтобы позволить себе знакомство с человеком воочию. Поэтому в этом деле полагаюсь на вселенную и судьбу. Уверена, что "мое" меня и так обязательно найдет, а приоритеты определятся сами по себе. Сейчас полностью сконцентрирована на собственных проектах и на реализации своих целей. Так что будущему избраннику, чтобы меня заинтересовать, сначала придется посоревноваться с моим плотным графиком", - ответила актриса в интервью KP.UA.

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Цымбалару также добавила, что ей все труднее удается открываться новому человеку и чувствовать комфорт во время общения.

"С возрастом лимит доверия существенно исчерпывается, и порой кажется, что комфортнее всего тебе в собственной компании. Но я из тех людей, которые верят, что на каждого человека найдется... Нет, не половинка, а другая сознательная, целостная личность", - отметила актриса.

Напомним, ранее актриса Анастасия Цымбалару призналась, что полностью потеряла слух.

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