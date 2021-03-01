Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в фатиновом длинном платье, которое украшено цветами. При этом оно полупрозрачное, и сквозь него просвечиваются аппетитные ягодицы модели.
"Вот как выглядят мои сны. Всегда яркие, и я могу вспомнить их, когда просыпаюсь. А вы помните свои?", - подписала фото звезда.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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