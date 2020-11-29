Модель часто демонстрирует свои формы.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок.

На фотографии она предстала в коричневом коротеньком платье, которое оголяла ее плечи и грудь. Волосы звезда распустила и нанесла нюдовый макияж. Девушка позировала на фоне красивой природы - пальм и озера.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич