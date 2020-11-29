Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок.
На фотографии она предстала в коричневом коротеньком платье, которое оголяла ее плечи и грудь. Волосы звезда распустила и нанесла нюдовый макияж. Девушка позировала на фоне красивой природы - пальм и озера.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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