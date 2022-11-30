Эпатажный артист уже не первый раз попадает в скандал. Недавно он оскорбил певицу Наргиз, а позднее вызверился на Викторию Боню.

Известный российский артист Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине, снова попал в скандал. На этот раз он гневно высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной и актера Дмитрия Певцова, пишут росСМИ. Уточняется, что указанные актеры также являются заядлыми поклонниками кремлевского диктатора.

Известно, Шукшиной не понравилось участие Филиппа Киркорова в новой "Иронии судьбы", а Певцов уже неоднократно критиковал поп-короля из-за его выходок. Тот отреагировал прямо на открытии ГУМ-катка в Москве. Вот что экс-муж Пугачевой заявил со сцены:

"Да пошла она на х*р, эта Шукшина. За*бала что одна, что второй этот м*дак Певцов. Делать им нечего!".

Затем он дал понять, что считает все негативные комментарии в свой адрес только попыткой пропиариться на его имени.

"К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети!" - добавил Киркоров.

Позиция Киркорова касательно войны в Украине

Известный российский певец неоднократно публично хвалил российского диктатора Владимира Путина. Он не скрывает, что поддерживает "СВО" (так в России называют войну в Украине, - ред). Также путинист заявлял, что не будет покидать свою родину ни при каких обстоятельствах.

Напомним, недавно Киркоров на концерте опозорился с фонограммой.

Также УНИАН писал, что Филипп Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя по лицу.

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