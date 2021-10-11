Знаменитость объяснила свою позицию.

Известная украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona (настоящее имя Алена Савраненко, - УНИАН) сообщила своим поклонникам неприятное известие. По словам знаменитости, из-за своей зависимости от соцсетей и телефона, она планирует покинуть Instagram, правда, частично. Она отмечает, что чрезмерное пользование гаджетами отрицательно сказывается на ее здоровье.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Мне еженедельно телефон присылает сообщение о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за 5 часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона, и это не нормально", - заявила она.

Артистка утверждает, что поводом для такого решения послужил недавний сбой в Instagram, произошедший 5-го октября. Она сделала выводы, более того, теперь будет серьезно подходить к созданию своего контента.

Також рэперша опубликовала фото, на котором позирует перед большим экраном, который хочет затянуть ее в свои "сети". Эффектный снимок идеально демонстрирует жизнь большинства людей, которые зависимы от гаджетов.

Читайте также"Я так скучаю по тебе, папа": сын Григория Чапкиса зажег на "Танцах со звездами"Напомним, ранее мы писали, что Аlyona Аlyona впервые посетила публичное мероприятие со своим бойфрендом – тиктокером по имени Денис, которого раньше очень тщательно скрывала.

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Автор: Каролина Гайдук