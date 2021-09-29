В начале сентября исполнительница переехала жить к парню.

Украинская рэперша Alyona Alyona впервые посетила публичное мероприятие со своим бойфрендом – тиктокером по имени Денис, которого раньше очень тщательно скрывала.

Пара пришла вместе на церемонию National Bloggers Awards, говорится в программе "ЖВЛ".

А недавно молодые люди стали жить вместе. Говоря об этом, рэперша призналась, что ей пока еще сложно:

"Это такой болезненный вопрос. Мне он очень нравится, и я решила жить на его территории. Но это мой первый опыт, потому что раньше все жили у меня… Территория небольшая… Сложно для меня, сложно. Возможно нужно спуститься немножко ниже, чтобы потом подняться еще выше, – отметила исполнительница. – Посмотрим, что будет дальше".

Напомним, в начале сентября Alyona Alyona объявила, что переехала жить к своему парню. А в программе "Светская жизнь" рассказала певице Насте Каменских, какую хочет себе свадьбу.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц