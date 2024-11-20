Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом: 'Пылал к ней любовь'

Артистка пока никак это не комментирует.

Российской певице Алле Пугачевой, которая осудила полномасштабную войну в Украине и уехала с мужем и детьми из страны-агрессора, приписывают роман с известным певцом.

По словам путиниста Игоря Наджиева, Пугачева длительное время находилась в романтических объятиях певца Игоря Талькова. А он, в свою очередь, как говорит Наджиев, с трепетом относился к Примадонне вплоть до своей смерти.

"Тальков относился к Алле Борисовне с большим почитанием. Пугачева — это была легенда, великая певица. И естественно, как мужчина, Тальков просто пылал к ней любовью. Относился к ней именно как к божеству, так, как можно относиться к артистке номер 1", — заявил путинист.

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При этом у Талькова была жена. Однако, по словам Наджиева, он ей не изменял, как и Пугачева Галкину.

"Супруга Талькова Таня прекрасно знала, что Игорь с обожанием относится к Алле Борисовне. Но никакой ревности не было. Это всё пытаются Игоря, грубо говоря, опорочить, что он, прости, Господи, скакал по бабам. Не было такого!" — подытожил певец.

Напомним, Алла Пугачева встретилась со старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

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