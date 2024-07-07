Инцидент произошел много лет назад.

Известная украинская певица Ирина Билык много лет назад имела конфликт с российской артисткой Аллой Пугачевой, которая осудила нападение оккупантов на Украину. Известный ведущий и шоумен Женя Фешак рассказал, что тогда не поделили знаменитости.

Как известно, Билык - одна из самых популярных украинских исполнителей. На большой сцене певица уже более 20 лет. Она имеет многочисленное количество поклонников не только в Украине, но и за ее пределами.

После успеха на родине артистка пыталась стать такой же известной и в России. Когда-то Ирина выпускала в основном русскоязычные хиты, которые быстро распространились в стране-агрессорке.

Однако на ее пути к большой сцене возникла преграда. Ею была Пугачева. Говорят, что именно примадонна поспособствовала тому, чтобы Билык не могла гастролировать по России.

По словам Фешака, Алла Борисовна жестко "расправлялась" с конкурентами, имея связи и влияние. Говорят, что именно она выбирала, кто из звезд засияет в российском шоу-бизнесе, а кто нет.

"Еще во времена, когда динозавры были маленькими и жили в яйцах, Ирина Николаевна... Давайте так, был период, когда все артисты пытались завоевать еще и российский рынок. И Ирина Николаевна - ну это было уже очень давно, лет 15 назад, ломанулась в "эрефию". У нее были классные песни тогда - "Снег", "Рябина". И, насколько я знаю, был скандал с Аллой Борисовной Пугачевой, потому что Пугачиха, наслушавшись этих песен, она почти лично обзвонила всех руководителей медиа в Москве и сказала: "Не дай бог вы будете делать из нее звезду, я вам устрою "кузькину мать", - отметил шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне слухов о разводе Алла Пугачева переезжает из Израиля без Галкина.

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