Алла Пугачева станцевала на камеру и повергла всех в шок (видео)

Исполнительница "зажгла" под песни Гагариной, как можно увидеть на видео.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивляет своих фанатов не только внешним видом, но и своей активностью. И все это несмотря на то, что артистке в этом году "стукнул" 71 год.

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Так, в "историях" ее супруга Максима Галкина в Instagram появились видео, на которых Алла Борисовна танцует под песни Полины Гагариной в компании российских селебритис.

Поражает на этих записях явно помолодевший вид Пугачевой и то, как она двигается - с легкостью и без скованности. Ей могут позавидовать многие женщины помоложе.

В танце видна ее преобразившаяся в последнее время фигура: тонкая талия и стройные, даже слишком, ножки. Многие шокированы тем, как выглядит певица.

На одной из stories Примадонна демонстрирует свою вредную привычку — курение.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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