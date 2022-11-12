Российская певица Zivert (настоящее имя Юлия Сытник, - УНИАН.) провела концерт в Израиле. На выступление заявилась и уехавшая из РФ артистка Алла Пугачева.
В своих соцсетях исполнительница Zivert опубликовала пост, где призналась в любви к Примадонне и показала совместный снимок с Аллой Борисовной.
"Она. Единственная и неповторимая. Женщина, которая поет, спасибо. Моя вечная муза!" – подписала фото Юлия.
Ранее Пугачева в своем Instagram рассыпалась в комплиментах в адрес Zivert после этого концерта:
"Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво".
Как сеть отреагировала на фото Пугачевой и Zivert
В сети по-разному восприняли снимок двух звезд - одни восхитились красотой обеих, другие снова начали осуждать Пугачеву за чрезмерную худобу и не слишком удачную позу для фото, мол, можно было и не горбиться в кадре.
- "Пугачева - красотка!"
- "Ой, не узнала сразу Аллу Борисовну"
- "А где Пугачева на фото?"
- "Старушка сухонькая на фоне молодух"
- "Почему так сгорбилась?".
Пугачева уехала из России в Израиль
Напомним, Примадонна российской эстрады вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным уехали из РФ. Они "осели" в Израиле, а Алла Борисовна даже получила паспорт этой страны.
Галкин открыто осуждает полномасштабное российское вторжение в Украину и помогает финансово украинским беженцам. Из-за этого он стал "запрещенным" в РФ, его признали "иноагентом".
Пугачева не раз осуждала открытых путинистов и называла их рабами за их позицию.