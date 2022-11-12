Примадонна после переезда в Израиль часто посещает светские мероприятия.

Российская певица Zivert (настоящее имя Юлия Сытник, - УНИАН.) провела концерт в Израиле. На выступление заявилась и уехавшая из РФ артистка Алла Пугачева.

В своих соцсетях исполнительница Zivert опубликовала пост, где призналась в любви к Примадонне и показала совместный снимок с Аллой Борисовной.

"Она. Единственная и неповторимая. Женщина, которая поет, спасибо. Моя вечная муза!" – подписала фото Юлия.

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Ранее Пугачева в своем Instagram рассыпалась в комплиментах в адрес Zivert после этого концерта:

"Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво".

Как сеть отреагировала на фото Пугачевой и Zivert

В сети по-разному восприняли снимок двух звезд - одни восхитились красотой обеих, другие снова начали осуждать Пугачеву за чрезмерную худобу и не слишком удачную позу для фото, мол, можно было и не горбиться в кадре.

"Пугачева - красотка!"

"Ой, не узнала сразу Аллу Борисовну"

"А где Пугачева на фото?"

"Старушка сухонькая на фоне молодух"

"Почему так сгорбилась?".

Пугачева уехала из России в Израиль

Напомним, Примадонна российской эстрады вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным уехали из РФ. Они "осели" в Израиле, а Алла Борисовна даже получила паспорт этой страны.

Галкин открыто осуждает полномасштабное российское вторжение в Украину и помогает финансово украинским беженцам. Из-за этого он стал "запрещенным" в РФ, его признали "иноагентом".

Пугачева не раз осуждала открытых путинистов и называла их рабами за их позицию.

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