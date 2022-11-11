Примадонна похвасталась модным "луком".

Российская звезда Алла Пугачева посетила концерт своей коллеги, молодой артистки ZIVERT. Мероприятие состоялось в Тель-Авиве (Израиль).

На концерт Примадонна надела черные штаны, футболку свободного кроя и белую объемную рубашку. На ножки Пугачева обула белые кеды. Дополнила она образ массивными цепями и очками.

Стоит отметить, что в свои 73 года Пугачева прекрасно выглядит. Она очень стройная и все такая же харизматичная.

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"Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT как всегда покорила мое сердце, и огромный, битком набитый, восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво", - высказалась о концерте Пугачева.

Однако поклонники отметили, что Примадонну никто не сможет заменить на большой сцене.

Реакция сети на пост Аллы Пугачевой

"Алла Борисовна, с нетерпением ждём премьер от вас! В это мутное время ваше творчество просто жизненно необходимо"

"Единственная женщина, которая не зря выходила на сцену - харизма, голос, талант. Вас так никто и не смог обойти. Такой голос, такой дар даёт только Бог. Спасибо вам за ваш труд"

"Алла Борисовна, вам все лайки и серца,а эта певица ZIVERT совсем не нравится мне, все песни на один мотив"

"Таких как вы в России больше нет и, что характерно, и не будет. Браво"

Напомним, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий.

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