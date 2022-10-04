Певица Алла Пугачева после отъезда из России обратилась к своим хейтерам и назвала их "рабами".
Соответствующее "послание" Примадонна российской эстрады оставила на своей странице в Instagram.
"Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Алла Борисовна.Видео дня
Отъезд Пугачевой из РФ: что известно
- 29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Ее вместе с детьми заметили на территории московского аэропорта Внуково. По предварительным данным, артистка вновь уехала в Израиль и получила там паспорт.
- Легендарный особняк Пугачевой в деревне Подмосковья выставлен на продажу за 1 миллиард рублей, сообщают росСМИ.
- Известно, что в марте 2022 года, после того как Россия напала на Украину, Пугачева вместе с супругом Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а Примадонна поддержала своего супруга.
- В конце августа Алла Борисовна вернулась в РФ, а вот Галкин остался за границей. Тогда звезда рассказала, что ее детям пора идти в школу.
- Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Примадонна вступилась за своего супруга. Она попросила власти РФ также внести ее в перечень этих лиц.