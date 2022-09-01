Примадонну засыпали комплиментами в комментариях, многие восхищены ее красотой.

Алла Пугачева после неожиданного возвращения в Россию без Максима Галкина не теряет зря время и радует своих фанатов появлением на улицах РФ.

В этот раз Примадонну "подловил" российский музыкант Александр Кондратьев и похвастался снимком с ней на своей странице в Instagram.

Он решил не заморачиваться с подписью под фото и просто тегнул страницу Пугачевой в соцсети и добавил смайли 🥰. Кадр с Аллой Борисовной вмиг растиражировали ее фан-паблики. Еще бы, на фотографии она выглядит заметно помолодевшей и посвежевшей.

Відео дня:

Кажется, нахождение за границей ей пошло только на пользу. Звезда признавалась, что проходила лечение и отдыхала. Результат - на лицо. Ее кожа моложавая и сияющая, овал лица подтянут. И артистке очень идет пшеничный цвет волос с челкой, которая "отминусовала" ей несколько десятков лет.

Напомним, 27 августа стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг Примадонны активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

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