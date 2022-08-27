Приехал ли вместе с ней на Родину ее муж Максим Галкин - неизвестно.

Российская певица Алла Борисовна Пугачева вернулась в Москву. Об этом сообщил ее близкий друг, российский дизайнер Игорь Гуляев. Он выложил видео, как Примадонна выходит из лимузина, открывая дверь ногой.

"Аллуся, как же тебя не хватало!", - подписал Гуляев ролик.

Как сообщила росСМИ концертный директор певицы, Пугачева вернулась в Москву давно, но концерты пока не планируются.

Відео дня:

Отметим, Алла Пугачева пока публично не высказывалась о войне в Украине, а вот ее муж Максим Галкин осудил зверства российских оккупантов и российское руководство, которое отдает приказы бомбить мирные города.

Впрочем, в РФ решили обвинить Аллу Борисовну даже в молчании - мол, если молчит, значит солидарна с мужем. На фоне этого российский пропагандист Антон Красовский заверил, что в ближайшем времени планирует раскрыть всему миру якобы шокирующие подробности о величайшей артистке Алле Борисовне Пугачевой. Однако компромат до сих пор не обнародовали.

Напомним, на днях в России разгоняли фейковую новость о том, что якобы умерла Алла Пугачева.

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