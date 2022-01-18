Пугачева поздравила Николаева с Днем рождения / фото УНИАН
Советская и российская певица Алла Пугачева поздравила своего друга - композитора Игоря Николаева, которому накануне исполнилось 62 года.
На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала архивное фото с ним, сделанное много лет назад.
"С днём рождения, дорогой Игорь. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве", - написала она.
Николаев поздравления оценил и ответил в комментариях: "Спасибо огромное за поздравления, целую и люблю! Будем притягивать радостные мысли! Большой привет любимой семье!".
instagram.com/alla_orfey
Другие подписчики Пугачевой обрадовались ее активности в соцсети и присоединились к поздравлениям:
- "Уррраа, любимая Алла Борисовна опубликовала пост. У меня счастье";
- "Спасибо за ваше совместное творчество";
- "Такие красивые";
- "Лучшая";
- "Любимая во все времена";
- "Самая любимая певица".
Как сообщал УНИАН, ранее психолог развеяла миф о браке Пугачевой и Галкина.