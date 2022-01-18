Композитору Игорю Николаеву исполнилось 62 года.

Советская и российская певица Алла Пугачева поздравила своего друга - композитора Игоря Николаева, которому накануне исполнилось 62 года.

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала архивное фото с ним, сделанное много лет назад.

"С днём рождения, дорогой Игорь. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве", - написала она.

Николаев поздравления оценил и ответил в комментариях: "Спасибо огромное за поздравления, целую и люблю! Будем притягивать радостные мысли! Большой привет любимой семье!".

Другие подписчики Пугачевой обрадовались ее активности в соцсети и присоединились к поздравлениям:

"Уррраа, любимая Алла Борисовна опубликовала пост. У меня счастье";

"Спасибо за ваше совместное творчество";

"Такие красивые";

"Лучшая";

"Любимая во все времена";

"Самая любимая певица".

Как сообщал УНИАН, ранее психолог развеяла миф о браке Пугачевой и Галкина.