Недавно пара отпраздновала десятую годовщину со дня свадьбы.

Брак Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным не основан на меркантильности.

Об этом заявила психолог Любовь Розенберг в комментарии сайту "СтарХит".

Как известно, отношения 72-летней Примадонны с Галкиным начались до ее официально развода с Филиппом Киркоровым. Журналисты напоминают, как она объясняла брак с юмористом.

"Помню, когда мы решили пожениться, я прямо спросила у Макса, могу ли я с ним спокойно стареть. Вы бы видели эти серьезные глаза! Он сказал: "Да, конечно. Ничего не бойся". И я согласилась", - говорила Пугачева в одном из своих интервью.

Скептикам и тем, кто не верит в искренность отношений пары, психолог объясняет: не все так просто и меркантильно.

"В женщине от природы сильна материнская позиция, и мужчине, недолюбленному мамой, эта связь позволяет напитаться, дополучить материнской любви и дать ей свою верность и любовь. Но не все однозначно. Я бы уточнила позиции эмоционального созревания, которые никак не укладываются в жесткие возрастные рамки", - говорит она.

Розенберг также утверждает, что в паре Пугачевой и Галкина равные отношения.

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"Предыдущие отношения Аллы и Филиппа (который тоже значительно младше Примадонны) - как раз классический образчик капризного мальчика и мамочки, терпящей и оберегающей. Максим напротив смог увидеть и разбудить в Алле маленькую девочку, недолюбленную, уставшую от поисков и этой роли мамки всея Руси. Видимо, у Галкина как раз эмоциональный возраст и ролевая позиция отца очень сильна. Он смог дать Алле то, чего не давали мужчины разных возрастов и темпераментов. Именно с ним спокойно можно воспитывать детей и стареть", - резюмировала эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее музыкальный критик удивил неожиданным заявлением о жизни Пугачевой и Галкина.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.