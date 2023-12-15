В первый месяц полномасштабной войны россиян все украинцы просили высказаться, потому что верили в то, что это может что-то изменить, отметила певица.

Российская певица Алла Пугачева имеет такую же позицию насчет войны РФ против Украины, как и ее муж - юморист Максим Галкин.

Украинская певица Светлана Лобода в интервью "ВВС News Русская служба" рассказала, что много лет назад познакомилась с семьей Пугачевой и Галкина и имела с ними приятельские отношения. "У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима Галкина, и я их сейчас отдельно как единицу даже не рассматриваю. Потому что это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я очень сильно, еще больше зауважала их", - сказала артистка.

Собеседница также ответила на вопрос, почему Пугачева выбрала путь красноречивого молчания (насчет войны России против Украины, - Ред.). "То, что она уехала из страны, из России - это о многом говорит… Все, что говорит он (Галкин, - Ред.) - это все, что думает Алла Борисовна, они говорят друг за друга всегда. Да, они говорят через него… В их семье говорит Максим, и Алле Борисовне и так досталось за все это…", - сказала певица.

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По словам Лободы, "в первый месяц войны все украинцы, мы все просили высказаться, потому что верили в то, что это может что-то изменить".

"Но время показало, что ничего не поменяется, потому что все же Российская империя, и вот в этой стране есть такие правила, которые были уже на протяжении долгих-долгих лет, веков - есть император, он диктует, и он говорит, как надо, этот император правит долго…, а люди просто поддерживают режим…", - добавила артистка.

Как Пугачева и Галкин отреагировали на полномасштабное вторжение России в Украину - что нужно знать

Максим Галкин резко критикует российские власти из -за кровавой войны против украинцев. Юморист в РФ был признан "иностранным агентом", он и его жена уже покинули страну-агрессора.

Алла Пугачева обратилась к российским властям и призвала признать и ее "иноагентом", поскольку она "солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели ребят за иллюзорные цели, делающие страну изгоем и утяжеляющие жизнь граждан".

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