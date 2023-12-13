Как известно, певица выехала из России и сейчас находится на Кипре.

Российская певица Алла Пугачева собирается переехать в Лондон после новогодних праздников. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на "приятеля звезды".

"Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников", - заявил источник.

По его словам, Пугачева с Галкиным хотят, чтобы их дети - Лиза и Гарри - учились в Лондоне, с этой страной у семьи много чего связано - там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. В Лондоне же Орбакайте рожала своего старшего сына Никиту Преснякова.

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Напомним, ранее супруг артистки, шоумен Максим Галкин сообщал в социальных сетях, что в конце ноября Пугачева будет в Лондоне. Якобы там состоится "вечеринка с подружками".

Пугачева выехала из РФ - причина

Напомним, ранее давняя подруга и портниха Пугачевой Любовь Аксенова заявила, что певица выехала из России ради заботы о детях.

Многие считают, что артистка покинула РФ из-за мужа, шоумена Максима Галкина, которого признали иноагентом, но это не так, по словам Аксеновой.

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