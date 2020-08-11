Звезда "Все женщины - ведьмы" поделилась жуткими последствиями после коронавируса

Актриса заразилась коронавирусом.

Известная актриса Алиса Милано переболела коронавирусом. В результате у нее начали жестко выпадать волосы.

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На видео, которое она опубликовала в Instagram, девушка расчесывает мокрые волосы. И у нее выпадают большие пряди волос.

"Я хочу показать, что Covid-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Во время расчесывания я теряю огромное количество волос через COVID-19, носите маски, черт побери", - сказала Алиса.

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