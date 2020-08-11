Звезда "Все женщины - ведьмы" поделилась жуткими последствиями после коронавируса
13:51, 11 августа 2020Звезды
449 0
Актриса заразилась коронавирусом.
Алиса заразилась / instagram.com/milano_alyssa
Известная актриса Алиса Милано переболела коронавирусом. В результате у нее начали жестко выпадать волосы.
Читайте также"Сделали трепанацию черепа": появились подробности состояния исполнительницы хита "Ягода-малина"
На видео, которое она опубликовала в Instagram, девушка расчесывает мокрые волосы. И у нее выпадают большие пряди волос.
"Я хочу показать, что Covid-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Во время расчесывания я теряю огромное количество волос через COVID-19, носите маски, черт побери", - сказала Алиса.
Другие звездные новости:
- Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в свой день рождения
- Известный телеведущий и секс-символ Украины Даниэль Салем попал в ДТП
- В Москве с пробитой головой нашли исполнительницу хита "Ягода-малина" - певица в коме
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter