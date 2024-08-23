Алина Шаманская назвала причины разрыва с артистом.

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская призналась, что состояла в отношениях с известным певцом, участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником. Она рассказала, что стало причиной их разрыва.

По словам Алины, их роман закрутился довольно случайно, это было много лет назад. Тогда, как говорит блогерша, она только начинала свою карьеру и однажды брала у артиста комментарий. Журналистка понравилась исполнителю, и он позвал ее на свидание. Пара скрывала свой роман и только сейчас решила рассказать о нем.

"Я брала у него интервью. Прихожу я к нему на съемки, мы снимаемся. У нас вообще не было никакого флирта, но после съемок он попросил у меня номер телефона. Сразу вечером он мне написал и пригласил на свидание. Я согласилась. Если бы у меня спросили, с кем был лучший поцелуй, это был Вадим Олейник", - рассказала Шаманская.

Ведущая призналась, что причиной разрыва стало то, что она стеснялась косточки на ноге. Несмотря на длительные отношения, у пары ни разу не было интима. Алина говорит, что она чувствовала себя неуверенно из-за заболевания на ступнях. Влюбленные разошлись, но со временем Шаманская избавилась от косточки с помощью операции.

"Я хотела близости, я была готова, но я этого не делала, потому что у меня была косточка на ноге. Это у меня была косточка, которая называлась халюс вальгус. Я настолько стеснялась этой косточки, что я не зашла домой к парню, в которого была влюблена, с которым мы уже долгое время встречались, потому что мне было стыдно", - вспомнила блогерша.

К слову, сейчас Алина не состоит в отношениях. Она 6 лет была в браке с юмористом Русланом Ханумаком, который сбежал за границу. Экс-супруги воспитывают 6-летнего сына Артура.

Напомним, ранее Вадим Олейник рассказал о страхе мобилизации и ответил, готов ли стать на защиту страны.

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