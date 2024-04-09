Девушка рассказала, что предпочитает стандартные отношения, а не свободные.

Украинская певица Алина Гросу пообщалась со своими поклонниками в социальной сети Instagram и ответила на интересующие их вопросы. Так, одна из подписчиц спросила, живет ли Гросу со своим вторым мужем.

Артистка рассказала, что она предпочитает стандартные отношения в семье, а не свободные. Поэтому они с супругом живут вместе, хоть Гросу и не показывает их быт на публику.

"Как вы себе это представляете? Это семья выходного дня или как? Я не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-нибудь изменится, лет через 40-50. Пока я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории!" – сказала певица в "истории".

Свадьба Алины Гросу - что известно

В фервале этого года Алина Гросу объявила о том, что во второй раз вышла замуж. Девушка сняла клип на песню "Туман", в котором появился и ее возлюбленный, однако рассмотреть его лицо не удастся, потому что он постоянно стоит спиной к камере.

Сама Гросу так и не рассекретила личность своего избранника. Поговаривают, что это достаточно известный в Украине мужчина.

К слову, поклонники убеждены, что вторым супругом Гросу стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась несколько лет назад, а потом якобы рассталась.

Вас также могут заинтересовать новости: