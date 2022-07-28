Ее возлюбленный Роман Полянский, который является российским актером, пропал из поля зрения, не озвучивая свою позицию касательно войны.

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая в 2021 году представила публике нового возлюбленного Романа Полянского, в течение последних пяти месяцев не показывала его в своем профиле. Ходили слухи о том, что пара рассталась, ведь Роман - российский артист. Кроме того, за все это время он не высказал свою позицию касательно войны.

Сейчас Гросу в Instagram-stories показала кадры катания на катамаране по озеру. Видно, что рядом с ней сидит какой-то мужчина. Поскольку его лица Алина не показала, фанатам остается только догадываться Полянский это или нет.

"Музыка дня", - коротко написала Алина, комментируя видео, где слышен скрип педалей.

К слову, озеро, которое она показала в блоге, очень похоже на водоем в Жовтневый парк в Черновцах. Туда звезда со своей семьей переехала после начала широкомасштабных боевых действий по всей территории Украины.

Напомним, Зибров раскрыл, где сейчас Алина Гросу и ее бойфренд-россиянин.

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