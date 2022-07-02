С начала войны пара не выкладывала совместные фото.

Украинский певец Павел Зибров рассказал, где сейчас находится бойфренд Алины Гросу - российский актер Роман Полянский. С начала полномасштабной войны россиянин не опубликовал ни одного сообщения на эту тему и ограничил комментарии. В то же время Гросу тоже не показала ни одного фото с бойфрендом.

Зибров в эфире программы "Звездный путь" рассекретил, что же происходит в жизни пары.

По его словами, сейчас возлюбленные находятся на западе Украины. Отец Алины приглашал Зиброва в Черновцы, где он и увиделся с певицей и ее бойфрендом. Зибров поделился, что Полянский имеет проукраинскую позицию.

"Он молодец! Он же русский. Я понимаю, что ему внутренне сложно находиться на западной Украине, но он патриот Украины. Дай Бог нам таких москалей побольше, как мужчина Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет что-то против Украины. У них дружественная хорошая украинская семья. Он тоже наш хлоп", – рассказал знаменитость.

Как ранее сообщал УНИАН, поклонники Гросу часто спрашивали под ее публикациями об отношениях с Полянским. Их обеспокоило его исчезновение публичной жизни певицы.

Вас также могут заинтересовать новости: