Украинская певица Алина Гросу после развода с экс-супругом начала встречаться с российским актером Романом Полянским, который неоднократно снимался в ее клипах.
Так, 8 июня Роман запостил в инста-сториз видео, на котором целует Алину в губы и в текстовом варианте поздравляет ее с днем рождения.
"С днем рождения, моя любовь", - подписал он кадры.
Стоит отметить, что пару уже давно заподозрили в романе. При этом Алина первое время отшучивалась и говорила, что они просто вместе работают. Но недавно все тайное стало явным. Влюбленные подтвердили свой роман.
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