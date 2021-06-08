Певица уже давно встречается с российским актером.

Украинская певица Алина Гросу после развода с экс-супругом начала встречаться с российским актером Романом Полянским, который неоднократно снимался в ее клипах.

Так, 8 июня Роман запостил в инста-сториз видео, на котором целует Алину в губы и в текстовом варианте поздравляет ее с днем рождения.

"С днем рождения, моя любовь", - подписал он кадры.

Стоит отметить, что пару уже давно заподозрили в романе. При этом Алина первое время отшучивалась и говорила, что они просто вместе работают. Но недавно все тайное стало явным. Влюбленные подтвердили свой роман.

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Автор: Диана Могилевич