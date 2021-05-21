Слухи об их романе появились еще в начале года.

Украинская певица Алина Гросу подтвердила, что у нее роман с российским актером Романом Полянским.

Как пишет «Таблоид», на днях пару встретили журналисты и спросили об их отношениях.

«Это понятно все и так. Я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва», – сказала певица.

Сообщается, что актер переехал в Киев, где сейчас живет и работает.

Читайте также"Полгода молчала": Алина Гросу рассталась с российским бизнесменомСлухи о романе пары появились еще в начале года, после того, как певица обнародовала видео с их отдыха в Буковеле.

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Автор: Катерина Шварц