Певица отдыхает с Романом Полянским.

Украинская певица Алина Гросу уехала с российским актером Романом Полянским в Одессу.

Так, пара встречается уже несколько месяцев. Совсем недавно Алина рассказывала, что Роман поддерживал ее после развода с российским бизнесменом.

Сейчас же влюбленные решили вместе отдохнуть. Алина предстала в кадре в голубом купальнике с бахромой, а Роман, сидя за ней, обнимал певицу.

"Вы такие классные", "Очень красивая пара", "Приятно видеть счастье", "Вау", "Боже, какие восхитительные", "Мое сердечко не выдерживает", "Отличная пара", - пишут поклонники Алины под постом.

Стоит отметить, что пару уже давно подозревали в романе. При этом Алина первое время отшучивалась и говорила, что они просто вместе работают. Но недавно все тайное стало явным. Влюбленные подтвердили свой роман.

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Автор: Диана Могилевич