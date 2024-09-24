Она вышла замуж за Романа Полянского.

Украинская певица Алина Гросу случайно раскрыла личность своего второго мужа, которым оказался известный российский актер Роман Полянский.

Это произошло во время званого ужина, организованного мэром Нью-Йорка, на котором также присутствовала Сима Каретна, занимающая пост посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН.

Сима Каретна поделилась в своем фотоблоге снимками с мероприятия, на которых можно увидеть и саму Алину Гросу. На фотографиях рядом с певицей находится Роман Полянский, с которым артистка состояла в отношениях до начала полномасштабной войны.

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Ранее в прессе ходили слухи о том, что Полянский и Гросу расстались, но после новости о том, что певица во второй раз вышла замуж, в сети начали обсуждать, что ее новым мужем стал именно Роман.

Эти догадки подтвердила и Сима Каретна, упомянув Романа Полянского как спутника жизни Алины Гросу.

Интересно, что Роман Полянский исчез из информационного пространства в начале полномасштабной войны России против Украины. Свою позицию по этому поводу он не высказал. Возможно именно поэтому Гросу долгое время скрывала личность своего второго супруга.

Напомним, ранее Алина Гросу заговорила о материнстве.

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