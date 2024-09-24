Украинская певица Алина Гросу случайно раскрыла личность своего второго мужа, которым оказался известный российский актер Роман Полянский.
Это произошло во время званого ужина, организованного мэром Нью-Йорка, на котором также присутствовала Сима Каретна, занимающая пост посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН.
Сима Каретна поделилась в своем фотоблоге снимками с мероприятия, на которых можно увидеть и саму Алину Гросу. На фотографиях рядом с певицей находится Роман Полянский, с которым артистка состояла в отношениях до начала полномасштабной войны.
Ранее в прессе ходили слухи о том, что Полянский и Гросу расстались, но после новости о том, что певица во второй раз вышла замуж, в сети начали обсуждать, что ее новым мужем стал именно Роман.
Эти догадки подтвердила и Сима Каретна, упомянув Романа Полянского как спутника жизни Алины Гросу.
Интересно, что Роман Полянский исчез из информационного пространства в начале полномасштабной войны России против Украины. Свою позицию по этому поводу он не высказал. Возможно именно поэтому Гросу долгое время скрывала личность своего второго супруга.
Напомним, ранее Алина Гросу заговорила о материнстве.