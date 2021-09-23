Певица решила немного попутешествовать по Украине.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно была свидетельницей на свадьбе своей подруги, отправилась в мини-путешествие.

Девушка опубликовала в инста-блоге снимки из одного из городов Украины, но куда именно она отправилась не сообщила. В кадре Алина позирует в стильном платье длины миди, под которое надела белые кроссовки на платформе. Также звезда взяла с собой маленькую красную сумочку через плечо.

"Немножко одного из моих любимых городов вам в ленту. Угадаете, где это я?", - подписала кадр Алина.

Поклонники предположили, что девушка сейчас находится в Черновцах. Кроме того, они засыпали ее комплиментами за стильный образ.

"Очень красивое платье", "Красотка", "Невероятная", - пишут фаны.

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Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.

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Автор: Диана Могилевич