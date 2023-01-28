Артистка осенью 2022 года перенесла операцию, а сейчас проходит реабилитацию.

Украинская певица Алина Гросу попала в больницу в США. Сейчас она находится в американском госпитале на реабилитации - восстанавливается после перенесенной осенью операции.

Артистка рассказала, что для нее там есть не очень приятные процедуры, однако это часть терапии, поэтому пропускать их нельзя. После операции Гросу надеялась, что сама сможет прийти в форму, но ей понадобилась помощь специалистов:

Вот что еще рассказала в своем блоге звезда:

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"Госпиталь полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы, очищение организма, оздоровление. Подъем очень ранний, около 6 утра. Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного – здесь есть йога".

Знаменитость показала, что в больнице ее кормят вегетарианской пищей. О своем экс-возлюбленном Романе Полянском Алина не вспоминала.

Куда делся жених Гросу

В 2021 году певица Алина Гросу сообщила, что закрутила отношения с российским актером Романом Полянским. У них все развивалось хорошо, в интервью оба артиста даже говорили о желании завести детей, однако после 24 февраля 2022 года Полянский неожиданно исчез.

Он никак не комментировал войну в Украине, не появлялся в stories у Алины, а в конце 2022 и вовсе засветился на мероприятии в Москве. Публика предположила, что пара рассталась.

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