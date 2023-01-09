Алина Гросу и Роман Полянский / архивное фото 

Украинская певица Алина Гросу, чью личную жизнь в последнее время активно обсуждают в прессе, поделилась новыми фото. На снимках она позирует в миниатюрном купальнике, демонстрируя загар.

Волосы у Алины распущены и небрежно уложены на плечи. На фоне видны скалы и океан. 

"Немного архива и спокойных времен", - прокомментировала свою публикацию артистка.

Видео дня

Отметим, что под фотографиями Алины Гросу комментаторы оставили ей немало комплиментов. 

Реакция соцсетей

  • "Алиночка, вы такая красотка. Как всегда!"
  • "Все красиво. Особенно цвет волос!"
  • "Ой что творится! Вот это декольте"
  • "Девочка выросла! Алина, выглядишь очень сексуально"

Личная жизнь Алины Гросу

Отметим, что в 2021 году украинская певица и актриса сообщила, что она состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Пара демонстрировала настоящую идиллию до тех пор, пока Россия полномасштабно не вторглась на территорию Украины. Тогда Роман пропал и никак не комментировал зверства родной страны. 

Несколько месяцев назад поклонники и СМИ начали поговаривать о том, что Роман и Алина больше не вместе. Данную информацию подтвердил и ведущий Слава Демин, ссылаясь на свои источники. 

Алина Гросу личную жизнь сейчас не комментирует.

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