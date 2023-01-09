Украинская певица Алина Гросу, чью личную жизнь в последнее время активно обсуждают в прессе, поделилась новыми фото. На снимках она позирует в миниатюрном купальнике, демонстрируя загар.
Волосы у Алины распущены и небрежно уложены на плечи. На фоне видны скалы и океан.
"Немного архива и спокойных времен", - прокомментировала свою публикацию артистка.
Отметим, что под фотографиями Алины Гросу комментаторы оставили ей немало комплиментов.
Реакция соцсетей
- "Алиночка, вы такая красотка. Как всегда!"
- "Все красиво. Особенно цвет волос!"
- "Ой что творится! Вот это декольте"
- "Девочка выросла! Алина, выглядишь очень сексуально"
Личная жизнь Алины Гросу
Отметим, что в 2021 году украинская певица и актриса сообщила, что она состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Пара демонстрировала настоящую идиллию до тех пор, пока Россия полномасштабно не вторглась на территорию Украины. Тогда Роман пропал и никак не комментировал зверства родной страны.
Несколько месяцев назад поклонники и СМИ начали поговаривать о том, что Роман и Алина больше не вместе. Данную информацию подтвердил и ведущий Слава Демин, ссылаясь на свои источники.
Алина Гросу личную жизнь сейчас не комментирует.