Звезда отметила, что опубликовала архивное фото.

Украинская певица Алина Гросу, чью личную жизнь в последнее время активно обсуждают в прессе, поделилась новыми фото. На снимках она позирует в миниатюрном купальнике, демонстрируя загар.

Волосы у Алины распущены и небрежно уложены на плечи. На фоне видны скалы и океан.

"Немного архива и спокойных времен", - прокомментировала свою публикацию артистка.

Видео дня

Отметим, что под фотографиями Алины Гросу комментаторы оставили ей немало комплиментов.

Реакция соцсетей

"Алиночка, вы такая красотка. Как всегда!"

"Все красиво. Особенно цвет волос!"

"Ой что творится! Вот это декольте"

"Девочка выросла! Алина, выглядишь очень сексуально"

Личная жизнь Алины Гросу

Отметим, что в 2021 году украинская певица и актриса сообщила, что она состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Пара демонстрировала настоящую идиллию до тех пор, пока Россия полномасштабно не вторглась на территорию Украины. Тогда Роман пропал и никак не комментировал зверства родной страны.

Несколько месяцев назад поклонники и СМИ начали поговаривать о том, что Роман и Алина больше не вместе. Данную информацию подтвердил и ведущий Слава Демин, ссылаясь на свои источники.

Алина Гросу личную жизнь сейчас не комментирует.

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