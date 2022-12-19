Знаменитость уехала в США на учебу.

Украинская певица Алина Гросу с начала полномасштабного вторжения России в Украину находилась дома, занималась волонтерством. Однако сейчас она уехала в США, из-за чего ее атаковали хейтеры.

На своей странице в Instagram она рассказала, что оставалась в Украине, пока чувствовала нужду в своем личном присутствии. А сейчас она уехала в США, чтобы улучшить свои профессиональные навыки.

"Я была в Украине все эти почти 10 месяцев, так что эта тема меня не касается. Я была, пока чувствовала, что нужна не только помощь, но еще и мое личное присутствие. Я, наверное, одна из немногих, кто был постоянно в стране, не уехал в первые же дни войны, а оставался с людьми", - сказала Гросу.

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Она добавила, что не переехала в США с концами. Пока она будет там учиться, но вскоре вернется на Родину.

Напомним, ранее Алина Гросу спела о расставании с парнем-россиянином.

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