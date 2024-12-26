Певица поздравила подписчиков с Рождеством.

Певица Алина Гросу, которая сейчас живет в США, на зимние праздники отправилась в Украину, чтобы провести Рождество в кругу семьи. Артистка поделилась теплыми и трогательными фотографиями празднования у себя в Instagram, показав моменты, когда она находится рядом со своей бабушкой.

На одном из фото Алина нежно обнимает своего родного человека, сидя за праздничным столом. Рядом с ними - рождественская атмосфера и праздничные блюда, подчеркивающие семейный уют и традиции, которые певица ценит.

В подписи к изображению Гросу поздравила своих поклонников с праздником, написав:

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"Мы с бабушкой поздравляем всех празднующих с Рождеством".

После начала полномасштабной войны Алина выехала за границу, и сейчас проживает в США. Она продолжает свою музыкальную карьеру, работая над новыми проектами, а также получает актерское образование в местной школе.

Несмотря на то, что певица теперь живет за океаном, она не забывает о родных традициях и всегда старается вернуться домой, чтобы провести важные моменты с близкими.

Празднование Рождества в Украине стало для нее не только важной возможностью встретиться с семьей, но и напоминанием о родной земле, которую она сильно любит и по которой скучает.

Напомним, Алина Гросу подтвердила слухи о браке с россиянином и показала его.

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