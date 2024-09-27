Девушка призвала не верить всему, что пишут о ней.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно похвасталась своей дипломатической должностью в США и возмутила МИД, впервые прокомментировала эту ситуацию.

Известно, что после встречи с мэром Нью-Йорка артистка отметила, что теперь официально представляет украинскую культуру в США. Однако представители МИД Украины назвали это чушью. Они написали, что Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы нашего государства.

Алина некоторое время не реагировала на официальный комментарий МИД, однако сегодня, 27 сентября, решила расставить все точки над "і".

"Нигде я не указывала, что получила дипломатическую должность. Потому что это не является правдой. Меня номинировали как представителя украинской культуры в Нью-Йорке. Не амбассадор я, не посол. Представитель украинской культуры", - подчеркнула Гросу.

Она также призвала не верить информации, которая появляется о ней в СМИ и которую могут неправильно трактовать даже в ее пресс-релизах. Также Алина отметила, что уже меняет свою пиар-команду, чтобы больше не допустить таких скандалов вокруг собственного имени.

Напомним, ранее Алина Гросу рассекретила имя своего мужа. Им оказался известный российский актер Роман Полянский.

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