Алина Гросу похвасталась 'дипломатической должностью': реакция МИД удивила

Представитель МИД назвал это чушью.

Недавно певица Алина Гросу сообщила, что теперь официально представляет украинскую культуру в США. Артистка отметила, что для нее это честь, в том числе приглашение на званый ужин с мэром Нью-Йорка.

Однако реакция МИД удивила поклонников Гросу, так как представитель Министерства Георгий Тихий назвал это чушью.

Он сказал, что Алина Гросу не занимает никакую должность в США и официально не представляет Украину.

Видео дня

"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот. Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", — сообщил Тихий.

Напомним, ранее Алина Гросу попала в скандал. Звезда во время корпоратива в Америке неожиданно спела на русском "Белые розы".

Позже команда артистки отреагировала на ее скандальное выступление. По словам представителей Гросу, это видео - монтаж, а сама Гросу, мол, дает концерты только с украино- и англоязычным репертуаром.

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