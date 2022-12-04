Также девушка ответила всем хейтерам.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова ответила на критику своей худобы. Она показала, что ранее была совсем другой, а заняться своим телом и быть худой - это ее выбор.

Девушка рассказала, что ранее весила 60 кг при росте 163 сантиметра. Свой внешний вид ее не устраивал, поэтому она даже отказывалась фотографироваться.

В связи с этим участница "Холостяка" решила заняться спортом и перейти на правильное питание. Ей удалось похудеть, но теперь чрезмерная худоба не нравится ее поклонникам в Instagram.

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Ранее пользователи сети забросали ее гневными комментариями в духе, что ей надо поправиться, чтобы она больше кушала, сделать так, чтобы не торчали кости.

Алина Ершова попала в скандал на "Холостяке"

В шестом выпуске шоу девушки записали анонимные аудио, в которых высказали свое мнение относительно соперниц. "Под раздачу" попала и Алина Ершова.

Участницы проекта назвали ее манипулятором и усомнились в ее искренности. Алекс Топольский пришел в ужас от всего, что наговорили девушки.

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