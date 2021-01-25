фото alena-apina.ru
Российская певица Алена Апина попала в "черный список" Минкульта.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Мункульта.
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Как отмечается, Апина включена в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Сейчас в этом списке также находятся Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Александр Буйнов, Олег Газманов и другие.
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