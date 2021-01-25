Певица включена в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Российская певица Алена Апина попала в "черный список" Минкульта.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Мункульта.

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Как отмечается, Апина включена в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Сейчас в этом списке также находятся Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Александр Буйнов, Олег Газманов и другие.

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Автор: Екатерина Лиманская