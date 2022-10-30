Ранее блогер не показывал своего отца, так как вычеркнул его из своей жизни.

Украинский блогер Александр Волошин впервые показал своего родного отца, с которым не общается уже много лет. На такую "сториз" его сподвигло внезапное появление отца после его свадьбы с Анной Тринчер.

Так, Волошин показал архивные фото, на которых он еще совсем маленький празднует свой день рождения. А отец держит в руках торт со свечами.

"Человек, о котором вы так много слышали и никогда не видели. Вот мой отец, это я. Похожи или нет?" – подписал фото Александр.

Напомним, ранее Александр Волошин рассказал, что четыре года не общался со своим отцом. Он вспомнил, как тот однажды едва не зарезал его маму. Тогда Саша не выдержал и начал отбивать его стульчиком.

"У меня был шок. Я очень сильно боялся. Вот до сих пор помню этот страх", - сказал Волошин.

И только спустя несколько лет отец объявился в жизни сына. Он написал ему после свадьбы, спросив, взяла ли Анна фамилию мужа.

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