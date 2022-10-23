Блогер поделился неожиданной новостью.

Украинский блогер и бизнесмен Александр Волошин рассказал, что после свадьбы с Анной Тринчер ему неожиданно написал родной отец, с которым он не общался более четырех лет.

В одном из интервью Саша говорил о том, что его родной отец по имени Олег неоднократно поднимал руку на маму. Но больше всего ему запомнилась ситуация, когда мужчина начал идти на его маму с ножом. Саша не выдержал и начал отбивать его стульчиком.

"У меня был шок. Я очень сильно боялся. Вот до сих пор помню этот страх", - сказал Волошин.

Четыре года назад Волошин перестал общаться со своим отцом, но после свадьбы мужчина решил объявиться в жизни своего сына. Он спросил у Александра, почему тот не рассказал ему, что женится и взяла ли Анна Тринчер их фамилию.

Сам блогер отметил, что его не обижает поведение отца, но выглядит все очень странно.

Напомним, ранее Анна Тринчер также призналась, что не общается со своим родным отцом.

"Он причинил слишком много боли мне и моей семье. Но я его простила. Конечно, для этого потребовалось много работы и слез", - сказала Тринчер.

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