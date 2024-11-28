Певец также объяснил, как относится к коллегам, которые ездили в страну-агрессора.

Известный украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему не ездил с концертами в РФ.

По словам артиста, многие звезды до войны гастролировали в страну-агрессора, потому что им нужны были деньги. Сам Пономарев не осуждает коллег, ведь считает, что такое было время.

"Олег Скрипка был там, Вакарчук был, Маричка Бурмака... Я не могу критиковать даже. Люди себе поехали заработать денег. Это предательство? Такая была история. Вся Украина так ездила. Заработать денег", - сказал Александр в проекте "Моя прекрасная колонизация".

Исполнитель отметил, что у него на тот момент средств хватало. Поэтому было легче отстаивать собственную позицию и оставаться всегда украинским певцом.

"Я в 20 лет принял решение, что я буду украинским певцом. При том, что в принципе в быту русскоязычный. Украинский язык знал поначалу не очень хорошо. Учил его. Почему так произошло? Я до сих пор не понимаю, как оно мне пришло. Рад ли я тому или нет? Я очень рад, что Боженька меня правильно наставил еще тогда. Но как можно объяснить логику молодого пацана, который мог бы петь где угодно и больше денег зарабатывать, и так далее? Я уперся и для себя сказал, что буду украиноязычным певцом. Возможно, связано с тем, что у меня был параллельный бизнес: я ресторан тогда открыл, у меня были деньги, чтобы не очень париться".

Напомним, ранее Александр Пономарев эмоционально высказался о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

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