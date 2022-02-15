Сыну певца исполнилось 15 лет.

Украинский певец Александр Пономарев поздравил своего сына Сашу с днем рождения. 15 февраля парню исполнилось 15 лет.

На своей странице в Instagram певец показал фото с сыном и умилил сеть.

Пономарев решил публично поздравить сына с днем рождения. Он пожелал, чтобы парень вырос настоящим воином.

"Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим ! Многая и Благая лета", - написал Пономарев.

Фанаты пришли в восторг от фото певца с его сыном. Они отметили, что мальчик очень быстро растет и становится очень похожим на своего отца.

"Поздравление Александру Александровичу с Днем рождения. Хорошего здоровья, любви, осуществления самых заветных мечтаний", "Поздравляю, как скоро время летит", "искренние поздравления!!! Божьей ласки вам обоим", - написали комментаторы под фото Пономарева с его сыном.

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