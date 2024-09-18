Режиссер рассказал о своей самой большой мечте.

Известный украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев поделился редкими кадрами своей 19-летней дочери Лолиты. Знаменитость рассказал о ее обучении.

В своем Instagram режиссер опубликовал короткое видео девушки, которое она прислала ему утром. Бадоев говорит, что именно дочь сделала его утро особенным и подняла ему настроение. На кадрах Лолита ехала в авто в школу.

По словам Алана, в начале сентября дочь начала последний учебный год. Продюсер отметил, что очень гордится девочкой и больше всего мечтает увидеть все важные моменты ее жизни, и разделить их с ней.

Видео дня

"Что делает ваше утро особенным сегодня (17 сентября - УНИАН)? Мое утро делает видео дочери, которая направляется в последний школьный год! Как же я мечтаю успеть увидеть все ее мгновения в жизни, просто быть рядом", - подписал видео знаменитость.

К слову, Лолита родилась в браке Алана с известной ведущей Жанной Бадоевой. Сейчас она живет за границей. Также Бадоев воспитывал старшего сына Бориса, однако парень не родной ему. Он родился в браке Жанны с журналистом Игорем, за которого она вышла замуж в 1996 году.

Из-за того, что дети живут не в Украине, они очень редко видятся с отцом. Режиссер сложно переживает разлуку с дочерью и сыном. Но в апреле Алан впервые за 4 года встретился с детьми. Он поделился трогательными кадрами с ними.

Напомним, ранее президент наградил Алана Бадоева важной государственной наградой. Режиссер получил награду в День кинематографистов.

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