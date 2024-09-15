Режиссер получил награду в День кинематографистов.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев получил государственную награду за вклад в украинский кинематограф. Отличием знаменитость наградил Президент Украины Владимир Зеленский.

В субботу, 14 сентября, в Украине отмечали День кинематографистов. По случаю важного праздника лидер страны наградил украинских деятелей кино почетными наградами и званиями. Среди них и Бадоев. Он получил орден "За заслуги" III степени.

Режиссер пока что не комментировал свое награждение, но распространил в Instagram новость о получении ордена. Награду Бадоеву вручили за работу над документальным фильмом "Довга доба". Премьера ленты состоялась еще в начале этого года и за это время ее увидели в более чем 30 странах и даже на Олимпийских играх в Париже.

Как известно, работа над лентой длилась 1,5 года, а для показа на экранах собрали 200 часов видеоматериалов. Это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте - кино, которое снимали герои на свои гаджеты. В картине изображены преступления россиян, которые они совершали в Украине в начале полномасштабного вторжения.

К слову, такую же награду вручили украинскому актеру и военному Андрею Фединчику. Об этом рассказала его жена - актриса Наталка Денисенко.

Напомним, ранее Алан Бадоев неожиданно сообщил о пополнении в семье.

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