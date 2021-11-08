Актриса еще с детства любит танцевать.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая обрела популярность после сериала "Сваты", решила попробовать свои силы в шоу "Танцы со звездами".

По словам Анны, она еще в детстве любила танцевать и тогда поняла, что сцена - это вся ее жизнь. В десятом выпуске самого танцевального шоу страны Кошмал станцевала с хореографом Александром Прохоровым. Они исполнили страстное танго, которое никого не оставило равнодушным.

Так как начиная с девятого эфира программы зрители могут голосовать за звезду, которую хотели бы видеть в новом сезоне "Танцев", Кошмал также попала в этот список. Ведущий Юрий Горбунов отметил, что 96% зрителей отдали свои голоса "за" ее участие в проекте.

Поэтому в новом сезоне шоу Анна Кошмал выйдет на паркет вместе с Александром Прохоровым.

"Ты будешь достойной соперницей", - сказал Горбунов.

Ранее УНИАН сообщал, что участник "Танцев" Константин Войтенко растрогал извинениями перед женой.

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Автор: Диана Могилевич