Василий Лановой переболел коронавирусом.

Известный российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть.

Об этом сообщаете Telegram-канал Baza.

Читайте такжеФилипп Киркоров поедет на Евровидение от Молдовы

"Здоровье Василия Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад, – до этого врачи констатировали, что он стабилен и справляется с болезнью. Сейчас же состояние Ланового, учитывая его преклонный возраст, оценивается, как очень тяжёлое", - говорится в сообщении.

Как сообщается, актер уже несколько недель находится в больнице из-за осложнений после коронавируса.

Отметим, что Лановой входит в базу "Миротворца" из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посещения оккупированного Крыма.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН