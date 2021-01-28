Известный российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть.
Об этом сообщаете Telegram-канал Baza.
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"Здоровье Василия Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад, – до этого врачи констатировали, что он стабилен и справляется с болезнью. Сейчас же состояние Ланового, учитывая его преклонный возраст, оценивается, как очень тяжёлое", - говорится в сообщении.
Как сообщается, актер уже несколько недель находится в больнице из-за осложнений после коронавируса.
Отметим, что Лановой входит в базу "Миротворца" из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посещения оккупированного Крыма.
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