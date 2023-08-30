Анатолий Белый выступил против путинистов.

Известный российский актер, родившийся в Винницкой области, Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленком" в Израиле. Как сообщил руководитель театра, более ста актерам угрожали, поэтому он принял решение отменить спектакль за границей, чтобы обезопасить их жизнь.

Директор театра Марк Варшавер в комментарии росСМИ заявил, что "кучка хулиганов во главе с Анатолием Белым" лишила заработков сотни россиян.

"Нам не нужны проблемы. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников – а мы должны были поехать туда большим коллективом из ста человек – чем гастроли", - сказал Варшавер.

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После этого Варшавер гневно обратился к Анатолию Белому:

"Зачем же жить страной, которую ты так презираешь или ненавидишь даже? Или твои профессиональные дела так плохи и больше не кормят, или просто нет достоинства. Или никогда не было".

Отмена гастролей театра "Ленком" - что известно

На днях в Израиле должен был выступить со спектаклем московский театр "Ленком", однако гастроли были отменены. Изначально сообщалось, что жители страны создали петицию с просьбой отменить концерт труппы, однако позже выяснилось, что к отмене гастролей приложил руку Анатолий Белый.

Он, к слову, в начале полномасштабного вторжения осудил преступный режим Кремля и переехал с семьей в Израиль. Актер неоднократно травил российский артистов, поддержавших убийства украинцев.

"Вечная память невинно убитым. Пусть будут прокляты во веки те, кто развязал эту бессмысленную войну. Нет им прощения. Слава Украине. Скорейшей победы", - написал Белый еще 24 февраля 2022 года.

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